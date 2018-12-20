سياسي / المبعوث الخاص للرئيس الروسي يلتقي رئيس معهد السلام الدولي
الخميس 1440/4/13 هـ الموافق 2018/12/20 م واس
موسكو 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم رئيس معهد السلام الدولي تاريه رود لارسن .
وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبين ناقشا القضايا الدولية في الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط مع التركيزعلى التسوية الإسرائيلية الفلسطينية إضافة إلى مسألة حل الأزمة السورية.
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