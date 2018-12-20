موسكو 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسالتقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم رئيس معهد السلام الدولي تاريه رود لارسن .وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبين ناقشا القضايا الدولية في الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط مع التركيزعلى التسوية الإسرائيلية الفلسطينية إضافة إلى مسألة حل الأزمة السورية.// انتهى //01:00ت م0296