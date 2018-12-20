ظهران الجنوب 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس

واصلت بلدية محافظة الحرجة جهودها ضمن برنامج "التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري" في إزالة المركبات المتهالكة ، وتكثيف أعمال النظافة بإزالة الأشجار الضارة حول الطرق .

وأوضح رئيس البلدية المهندس حسن مضواح القحطاني, أن مبادرة معالجة التشوه البصري, تهدف إلى تحسين المشهد الحضري بمحافطة الحرجة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف المبادرة من خلال الاتصال بمركز طوارئ البلدية على الرقم 940 الذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.

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