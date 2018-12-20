الجنادرية 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، بيت الجوف التراثي بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية 33 " .وأطلعا سموهما فور وصولهما بيت الجوف بالجنادرية، على البيت الجوفي وما يحتويه من أجنحة حكومية وأقسام، و نموذج مسجد عمر بن الخطاب الذي يتضمن أول مأذنة في الإسلام، و بعض المحلات التي يتم عرض منتجات المنطقة بها كالزيتون والزيت و حلوة الجوف .كما وقفا سموهما على المسرح الرئيسي الذي ستقام فيه الفعاليات بشكل يومي ومقر الحرفيين والحرفيات اللاتي يشاركن لأول مرة في الجنادرية بعرض ما تشتهر به الجوف من حرف يدويه نسائية قديمة كالسجاد والنسيج والسدو وخياطة بيوت الشعر .وقدّم رئيس وفد إمارة منطقة الجوف الدكتور نواف الذويبان الخالدي شرحاً عن بيت منطقة الجوف التراثي وما يضمه من أقسام وأجنحة، تحدث خلاله عن التصميم المعماري لبيت الجوف والأدوات المستخدمة في بناءه وأبرزها الحجر الطبيعي الذي تشتهر به المنطقة وشاهدا أبرز المعالم التي تم مراعاتها في تصميم بيت الجوف بعد أن تم الانتهاء من إنشاءه خلال عام على مساحة اجمالية بلغت 8400 متر مربع، الذي روعي في تصميمه الطبيعة الجغرافية للمنطقة و تاريخها العريق وما تتميز به من موروث شعبي وثقافي إلى جانب المواقع الأثرية التي تنتشر في مختلف المواقع وتمثل حضارات متعاقبة لها خصوصيتها في الطراز المعماري وأيضاً في الألوان الشعبية والأزياء .// انتهى //01:09ت م0298