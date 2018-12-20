الجنادرية / الخرج تنهي استعداداتها للمشاركة في مهرجان الجنادرية 33
الخميس 1440/4/13 هـ الموافق 2018/12/20 م واس
السيح 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واس
أكملت اللجان المشرفة على جناح الخرج في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين ، أعمالها واستعداداته للمشاركة في فعاليات المهرجان .
وكان محافظ الخرج قد تفقد مؤخراً مقر جناح المحافظة في الجنادرية واطلع على مراحل تشييد الجناح الذي يقام لأول مرة ، والاستعدادات داخل القرية التراثية.
وأكد محافظ الخرج أهمية تنفيذ الأعمال بجودة عالية بما يضمن لجناح الخرج التميز في هذه التظاهرة الثقافية الوطنية ، ليظهر بصورة تعكس التطور الذي تعيشه مدن ومراكز وقرى الخرج ومدى اهتمامها وتمسكها بإرثها التاريخي العريق وما تزخر به من مقومات سياحية واقتصادية وتنموية وتراثية ، ضمن مختلف مناطق المملكة التي تشكل منظومة إبداعية تبرز النهضة الوطنية المتسارعة مع اهتمام بالغ وعناية بالإرث الوطني في كل شبر من بلادنا .
// انتهى //
01:18ت م
0299