السيح 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسأكملت اللجان المشرفة على جناح الخرج في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين ، أعمالها واستعداداته للمشاركة في فعاليات المهرجان .وكان محافظ الخرج قد تفقد مؤخراً مقر جناح المحافظة في الجنادرية ‏واطلع على مراحل تشييد الجناح الذي يقام لأول مرة ، والاستعدادات داخل القرية التراثية.وأكد محافظ الخرج أهمية تنفيذ الأعمال بجودة عالية بما يضمن لجناح الخرج التميز في هذه التظاهرة الثقافية الوطنية ، ليظهر بصورة تعكس التطور الذي تعيشه مدن ومراكز وقرى الخرج ومدى اهتمامها وتمسكها بإرثها التاريخي العريق وما تزخر به من مقومات سياحية واقتصادية وتنموية وتراثية ، ضمن مختلف مناطق المملكة التي تشكل منظومة إبداعية تبرز النهضة الوطنية المتسارعة مع اهتمام بالغ وعناية بالإرث الوطني في كل شبر من بلادنا .// انتهى //01:18ت م0299