نيويورك 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 19 ديسمبر 2018 م واسجددت دولة الكويت إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا مؤكدة دعمها لموقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة للبنان ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول لبنان التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.و نوّه العتيبي بتمسك الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بتنفيذ أحكام القرار 1701 وحرصه على المحافظة على الاستقرار في الجنوب ورفضه أي ممارسات يمكن أن تؤدي إلى توتر الوضع على الحدود.وأشار إلى أن انعقاد هذه الجلسة المفتوحة يمنحنا فرصة لكي نعكس الواقع الخطير الذي يواجه لبنان في ظل تنامي عدد وتعاظم حدة تلك الانتهاكات الإسرائيلية لاسيما وأن الجيش الإسرائيلي هو من يرتكبها دون أي اعتبار لسلامة المدنيين.ونبه العتيبي إلى وصول الانتهاكات الجوية الإسرائيلية خلال الأربعة أشهر الماضية فقط إلى 550 انتهاكًا وبلغ مجموع ساعات التحليق فيها أكثر من 2000 ساعة.وأضاف "لم تقف الانتهاكات الإسرائيلية عند هذا الحد فقد بلغ الابتكار الإسرائيلي في التنوع بتلك الانتهاكات مستويات جديدة عبر الرصد الإلكتروني وأنشطة التجسس والمراقبة من خلال البنية التحتية التي تنشرها جنوب الخط الأزرق وعلى امتداده بواسطة الأجهزة التي وضعتها على الأراضي اللبنانية".ولفت العتيبي النظر إلى أن ذلك يأتي في ظل الحرب الإلكترونية التي تشنها إسرائيل ضد لبنان عبر الزيادة الملحوظة في عدد الأبراج وأجهزة الرصد والمراقبة التي تهدف إلى القرصنة والتجسس على كافة شبكات الاتصالات والمعلوماتية اللبنانية بما في ذلك المس بخصوصية المواطنين اللبنانيين.وأشاد مندوب الكويت بالمكتسبات التي حققتها قوات الأمن اللبنانية طوال الفترة الماضية سواء كان ذلك على طول الخط الأزرق أو في عموم لبنان مرحبًا بمواصلة الجيش اللبناني تعزيز الأمن على طول الحدود في إطار بسط سيطرة الحكومة على كامل الأراضي اللبنانية.// انتهى //02:27ت م0300