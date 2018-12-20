نيويورك 12 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بمصادقة الجمعية العامة بالأغلبية الساحقة الأربعاء، على الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة، والذي بات يعرف باسم "ميثاق مراكش حول الهجرة".وأكد غوتيريس في بيان صدر بالمناسبة على أهمية الميثاق من حيث ترسيخه للمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي، بما في ذلك السيادة الوطنية وحقوق الإنسان الكونية.وقال الأمين العام إن الميثاق يعبد الطريق "نحو عمل إنساني وعقلاني لصالح بلدان المنشأ والعبور والمقصد" ولصالح المهاجرين أنفسهم.وشدد على أنه في الوقت الذي أضحى فيه التعاون الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى، فإن الميثاق العالمي الجديد يوفر أرضية لهذا الجهد المشترك.// انتهى //03:24ت م0301