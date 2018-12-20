الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يرعى مهرجان الجنادرية الـ33 وسباق الهجن السنوي الكبير.. اليومفهد بن سلطان: الميزانية جسدت الرؤى الحكيمة للقيادةوزير الحرس الوطني يستقبل الوزيرة الإندونيسية للتنمية البشرية والثقافيةوزير الداخلية يستقبل سفيري عمان وإيطاليافيصل بن بندر يلتقي سفيري العراق وماليزياوزير الثقافة يستمع لآراء المثقفينالمملكة تشارك في المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب بأسترالياإسرائيل قتلت 54 طفلاً فلسطينياً واعتقلت 900 خلال عامالعراق: بوادر انفراج لأزمة تشكيل الحكومةالمملكة تدعم الأمن اليمني في مكافحة الإرهاب وخفر السواحلالخرطوم مستعدة لإرسال مزيد من القوات لليمن// يتبع //06:02ت م0003