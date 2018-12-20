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الخميس 1440/4/13 هـ الموافق 2018/12/20 م واس
الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يرعى مهرجان الجنادرية الـ33 وسباق الهجن السنوي الكبير.. اليوم
فهد بن سلطان: الميزانية جسدت الرؤى الحكيمة للقيادة
وزير الحرس الوطني يستقبل الوزيرة الإندونيسية للتنمية البشرية والثقافية
وزير الداخلية يستقبل سفيري عمان وإيطاليا
فيصل بن بندر يلتقي سفيري العراق وماليزيا
وزير الثقافة يستمع لآراء المثقفين
المملكة تشارك في المنتدى الدولي لمكافحة الإرهاب بأستراليا
إسرائيل قتلت 54 طفلاً فلسطينياً واعتقلت 900 خلال عام
العراق: بوادر انفراج لأزمة تشكيل الحكومة
المملكة تدعم الأمن اليمني في مكافحة الإرهاب وخفر السواحل
الخرطوم مستعدة لإرسال مزيد من القوات لليمن
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