وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( هذا هو الوطن ): لنا الحق كل الحق أن نفخر ونفاخر بوطننا الذي يمتد ويتمدد خيره من أجل عزنا ورفاهنا ومكانتنا بين الدول، فوطننا وقيادتنا يقدمان كل غالٍ ونفيس من أجل الوطن بكل مكوناته من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، لايألوان جهداً ولا يدخران الغالي والنفيس من أجل عزة الوطن ورفعة مكانته بين الأمم التي تتعاظم يوماً بعد يوم، فوطننا احتضن، ولا يزال، وشارك في أحداث ساهم مساهمة فاعلة في صياغة مكوناتها.وأوضحت : فمن المشاركة الفاعلة في قمة العشرين مروراً بإطلاق قمرين صناعيين أنجزا بأيدٍ سعودية، واحتضان قمة التعاون الخليجي التي أكدت على تماسك دول المجلس، وتدشين مدينة الملك سلمان للطاقة التي تؤسس لمرحلة جديدة تدعم توجهات المملكة في التقليل من الاعتماد على النفط تحقيقاً لرؤية 2030، وتأسيس مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر الذي يعد خياراً استراتيجياً لحفظ منظومة الأمن الإقليمي، واستضافة الحدث العالمي (فورميلا إي)، وصولاً إلى إعلان الميزانية الترليونية التي هي أضخم ميزانية في تاريخ المملكة، وغداً يفتتح خادم الحرمين الشريفين مهرجان الجنادرية في دورته الثالثة والثلاثين كحدث ثقافي تراثي أصيل.واختتمت هذا هو وطننا الذي قل من يماثله أو حتى من يستطيع مجاراته في همته وتطلعاته واضطلاعه بالمسؤوليات الجسام التي يتصدى لها بكل حكمة واقتدار، ويقوم بأدوار تتعدى الحدود إلى الملفات العربية والإقليمية والدولية حيث إن المملكة عضو فاعل في المجتمع الدولي وفي استقراره السياسي والاقتصادي والأمني، فعالية لا ينكرها إلا جاحد أو موتور.هذا غيض من فيض يثلج قلوبنا ويعزز من انتمائنا ويزيدنا فخراً على فخر.// انتهى //06:02ت م0004