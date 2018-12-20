موسكو 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسبدأ رائد الفضاء الألماني ألكسندر جيرست واثنان من زملائه، رحلتهم إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية اليوم الخميس.ومن المقرر أن يصل جيرست ورائد الفضاء الأمريكي سيرينا أونون تشانسلور ورائد الفضاء الروسي سيرجي بروكوبيف إلى الأرض على متن كبسولة سويوز الروسية حوالي الساعة 0500 بتوقيت جرينتش بعد رحلتهم التي تستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة.وظل الرواد الثلاثة على متن محطة الفضاء الدولية أكثر من 190 يومًا ضمن مهمتهم الحالية الممثلة بإجراء تجارب تعد مستحيلة على سطح الأرض.ومن المقرر أن تهبط الكبسولة سويوز التي يقودها بروكوبيف، وهو طيار متمرس، في جمهورية كازاخستان التي تستضيف قاعدة الإطلاق "بايكونور" التي تديرها روسيا.// انتهى //07:20ت م0005