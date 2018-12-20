بيروت 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بانتظار الساحة السياسية الإعلان عن إصدار مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد نجاح المساعي التي قام بها المعنيون لحل العقدة الأساسية التي حالت دون الإعلان عن التشكيلة الحكومية منذ سبعة أشهر.وأشارت إلى إعلان برنامج الاغذية العالمي أمس، خفض المساعدات الغذائية في العام القادم لنحو 190 ألف فلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بسبب نقص حاد في التمويل.ولفتت صحف الخميس إلى إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش الإرهابي أعدم نحو 700 سجين في غضون شهرين تقريبًا في شرق سوريا.ونقلت تحذير تحالف دعم الشرعية في اليمن من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة في حال تأخرت الأمم المتحدة في التدخل للإشراف على الهدنة والعمل على وقف خروق المتمردين الحوثيين.وأشارت إلى إعلان موفد واشنطن إلى المفاوضات مع بيونغ يانغ ستيفن بيغون أمس، أن بلاده ستسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الأميركية إلى كوريا الشمالية.وأخبرت صحف لبنان عن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أنه سيسحب قواته من كل الأراضي السورية، واعتباره أنه حقق هدفه القاضي بإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش الإرهابي.// انتهى //10:11ت م0012