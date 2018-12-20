الطائف 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأقامت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع مجلس التنمية السياحية والعديد من الشركاء فعالية " عيش المغامرة " وسط حضور لافت من الزوار في جوري مول بالطائف .واشملت الفعاليات على معرض للأسماك المختلفة ، وحديقة نباتية ، مع توفير مركز لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة (لغة الإشارة) ، ومركز لخدمة الزوار ، مع تقديم فعاليات وبرامج تفاعلية ، وتوزيع الهدايا والجوائز .واهتمت الفعاليات بتسليط الضوء على أهم الشواهد الحضارية والمعالم السياحية والتراثية في الطائف ، لتعريف الزوار بالامكانات والمقومات السياحية المتنوعة في مختلف المسارات بالمحافظة .// انتهى //10:20ت م0013