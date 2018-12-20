الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسيقدم المتحف الوطني بالرياض بالتعاون مع المتحف الوطني الكوري، مجموعة من البرامج التعليمية المصاحبة لمعرض التاريخ والثقافة الكورية، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمس الأول، بحضور المدير العام للمتحف الوطني الكوري وسفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى المملكة، وذلك في المتحف الوطني بالرياض .وتتضمن البرامج التعليمية عدداً من البرامج وورش العمل الموجهة للعائلات والأطفال والطلاب، وعلى رأسها الرسم والكتابة على الهواية الكورية التقليدية، وعمل اللوائح المعلقة القديمة بالخط الكوري والعربي، وكتابة الأحرف باللغة الكورية والعربية على الورق التقليدي الكوري، وقطع التركيب، وأيضاً كراسة التلوين التي تحتوي على عدد كبير من الرسوم لأهم المواقع التراثية والأثرية بالمملكة .وتستمر البرامج التعليمية المصاحبة لمعرض (التاريخ والثقافة الكورية.. رحلة آسرة إلى الحضارة الكورية) المقام بالمتحف الوطني بالرياض، على مدار 80 يوماً، من 18 ديسمبر 2018 إلى 7 مارس 2019. وتشمل استقبال الضيوف من قبل منسوبي المتحف الوطني بالرياض، وأخذهم في جولة على قاعات المتحف المختلفة، لاطلاعهم على ما يحتويه من المتحف صور ولوحات وأفلام، ومن ثم تقديم الورش التعليمية للحضور من الأطفال والطلاب والعائلات، وفي النهاية توزيع مجموعة من الهدايا للضيوف .وتستهدف هذه البرامج التعليمية التي يقدمها قسم البرامج بالمتحف الوطني، طلاب وطالبات المراحل الابتدائية والعائلات، حيث تتاح للمدارس الزيارة يوم الأحد ومدارس البنات يوم الأربعاء في الفترة الصباحية من 8:30 إلى 11:00 صباحاً، فيما يسمح للعائلات بالزيارة يوم الجمعة بالفترة المسائية من 4:00 إلى 7:00 مساءً، بالإضافة إلى الفترة المسائية خلال إجازة منتصف العام الدراسي .ويهدف معرض آثار كوريا (التاريخ والثقافة الكورية.. رحلة آسرة إلى الحضارة الكورية)، الذي يستضيفه حالياً المتحف الوطني بالرياض ويستمر حتى 30 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 7 مارس 2019م، إلى إبراز تطور الحضارة الثقافة الكورية، ويضم أكثر من 200 قطعة لنوادر من الآثار والحضارة الكورية والمنتجات التراثية الشعبية، ومجموعة مختارة من المتحف الوطني الكوري في سيئول .// انتهى //10:26ت م0014