إسلام آباد 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم، لقاء رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه بالمبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد لبحث الأمن الإقليمي وعملية السلام الأفغانية.وأخبرت عن تبادل القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وسلطت صحف الخميس الضوء على المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان لبحث عدد من المقترحات لوقف إطلاق النار في أفغانستان وانسحاب القوات الأجنبية في المستقبل من البلاد.وتطرقت إلى تصريحات وزير المالية الباكستاني أسد عمر الذي أكد بأن حكومته تمكنت من سد عجز ميزانية المدفوعات بالدعم الاقتصادي الذي حصلته عليه من الدول الصديقة.أمنيًا.. أخبرت عن تعرض ثلاثة أشخاص لإصابات بينهم زعيم قبلي جراء انفجار وقع في مدينة تشمن بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.وأشارت إلى أنباء الزلزال الذي ضرب إقليم البنجاب شرق باكستان بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، وذلك بعد يوم من زلزال مماثل ضرب إقليم بلوشستان بقوة 4.2 درجة.وتناقلت صحف باكستان أنباء إطلاق وكالة الفضاء الهندية بنجاح قمرا اصطناعيا من المتوقع أن يعزز قدرة شبكة الاتصالات الخاصة بسلاح الجو والجيش.// انتهى //10:40ت م0016