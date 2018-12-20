بكين 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسقالت وزارة التجارة الصينية اليوم: إن هناك خططاً لعقد مزيد من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة في يناير، مضيفة أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بخصوص ترتيبات المفاوضات في أحدث مكالمة هاتفية على مستوى نائب الوزير.وذكر المتحدث باسم الوزارة قاو فنغ، للصحفيين خلال إيجاز دوري، أن فرص التعاون التجاري بين البلدين ضخمة وأن طبيعة التعاون الذي يعود بالنفع على الطرفين معًا لن تتغير.// انتهى //10:43ت م0017