الحرث 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسرأس محافظ الحرث رئيس المجلس المحلي المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم , اجتماع المجلس المحلي في جلسته الثانية للدورة الخامسة بحضور أعضاء المجلس المحلي وممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الدفاع المدني والبلديات وهيئة الرياضة والطرق والصحة والتعليم, واحتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية.// انتهى //10:51ت م0018