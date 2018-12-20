عام / محافظ الحُرّث يرأس الجلسة الثانية للمجلس المحلي بالمحافظة
الخميس 1440/4/13 هـ الموافق 2018/12/20 م واس
الحرث 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واس
رأس محافظ الحرث رئيس المجلس المحلي المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم , اجتماع المجلس المحلي في جلسته الثانية للدورة الخامسة بحضور أعضاء المجلس المحلي وممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل الدفاع المدني والبلديات وهيئة الرياضة والطرق والصحة والتعليم, واحتياجات المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها من الخدمات والمشروعات التنموية.
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10:51ت م
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