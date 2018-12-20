سـول 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم، إنها تريد إجراء تدريبات عسكرية محدودة النطاق مع الولايات المتحدة العام المقبل في تقليص لحجم تدريباتهما الأوسع نطاقًا وذلك ضمن جهود تحسين العلاقات مع كوريا الشمالية.وذكرت وزارة الدفاع أنه في ظل المحادثات النووية الجارية تبحث سول وواشنطن تقليص تدريباتهما الميدانية الدورية، بما في ذلك تدريبات (فول إيجل) في بداية 2019، وإجراء تدريبين على محاكاة إلكترونية لمراكز القيادة العام المقبل.وقدمت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية خطتها للرئيس مون جيه-إن اليوم، ضمن إفادة عن سياستها السنوية، مفيدة في بيان أنها ستجري التدريبات الميدانية المشتركة على مدار العام بعد تعديل النطاق". وعلق البلدان الحليفان عددًا من التدريبات العسكرية المشتركة هذا العام مع تراجع التوتر في شبه الجزيرة الكورية وبدء محادثات بين واشنطن وكوريا الشمالية لتفكيك برنامج بيونج يانج النووي.// انتهى //10:51ت م0020