أبها 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسنفذت عمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد خلال الفصل الدراسي الأول 1439 / 1440هــ ثمانية برامج تخصصية وتدريبية في مجال البحث العلمي وتطويره، شملت محاضرات تعريفية، وورش عمل، ودورات تدريبية، استفاد منها أكثر من 1200 باحث وباحثة من داخل الجامعة، و100 آخرين من خارج الجامعة.وأوضح عميد عمادة البحث العلمي بالجامعة الدكتور حامد بن مجدوع القرني أن هذه البرامج تأتي في إطار الجهود التي تبذلها العمادة لتنمية وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا في مجال البحث العلمي، وتحقيقا لرسالتها، وبمتابعة وتوجيهات معالي مدير الجامعة ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.وتضمنت البرامج محاضرتين تعريفيتين بمبادرات مكتب البحث والتطوير بوزارة التعليم العالي، شملت الأولى المبادرات في مجال العلوم الأساسية والهندسية والصحية، والثانية للمبادرات في مجال البحوث الاجتماعية، بالإضافة إلى ندوة عرفت بالبرامج التي تقدمها عمادة البحث العلمي، لتحفيز وتشجيع الباحثين، وتتضمن دعم المشاريع البحثية السنوية، ودعم المجموعات البحثية بنوعيها الكبيرة والصغيرة، ودعم الأبحاث غير الممولة، وكذلك دعم طلاب الدراسات العليا والمبتعثين، وبرنامج دعم التأليف والترجمة.وقدم خلال البرامج خطة لتدريب الباحثين على دورات في كيفية إنشاء هوية الباحث الإلكترونية على مواقع متعددة منها (Scopus - Google Scholar - Research gate – Academia ORCID - Researcher ID)، بالإضافة إلى دورة تدريبية على مهارات استخدام المكتبة السعودية الرقمية والدخول إلى قواعد البيانات المختلفة.وخصصت العمادة ضمن البرامج المقدمة دورة في أسس إعداد الملصقات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بكليات البنات، كما تم تقديم دورتين تدريبيتين في مهارات إعداد الاستبانات البحثية، ومهارات التحليل الإحصائي لنتائج الاستبانات، بالإضافة إلى دورة في كيفية استخدام برنامج EndNot لترتيب وتنظيم المراجع العلمية، ودورة للتعرف على آلية الكشف عن مجلات ISI ومجلات SCOPUS المصنفة وكيفية التعرف على المجلات الوهمية.// انتهى //10:53ت م0021