الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسيشارك صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، في المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33"، بجناح يتضمن عرض برامج ومبادرات ومشاريع الصندوق الموجهة لأصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل، الهادفة إلى دعم تأهيل وتدريب وتوظيف الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل.ومن المقرر أن يبرز جناح الصندوق برنامجه الجديد "دعم التوظيف لرفع المهارات"، الذي يأتي إسهاماً من "هدف" في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، من خلال تحمله نسبة من أجور السعوديين والسعوديات لمدة 36 شهر، وفق آليات محفزة للمنشآت.ويتضمن الجناح، عرضاً لبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) الذي يمنح المنشآت المُنظمة ثلاث مزايا، هي: الاستفادة من الكوادر الوطنية دون التزامات مالية أو تعاقدية على المنشأة، وتقليص تكاليف وفترة البحث عن كوادر مدربة، وتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية لأصحاب العمل، إذ بإمكان المؤسسات الحكومية والمنظمات والشركات الدولية ومنشآت القطاع الخاص المتميزة، الانضمام إلى البرنامج وطرح فرص التدريب المتاحة لديها أمام الكوادر الوطنية من الخريجين السعوديين، وذلك من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" www.taqat.sa/tamheer .وسيطلع الصندوق زوار الجناح، على التحديثات الجديدة على برنامج نقل المرأة العاملة (وصول)، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي، بالإضافة إلى تعديلات شروط الالتحاق وآلية الدعم في برنامج دعم مراكز ضيافة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، وذلك للإسهام في تمكين المرأة في سوق العمل والاستقرار فيه.ويعرف جناح الصندوق زوار المهرجان، على تفاصيل البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، التي تجمع بين الباحثين عن العمل وأصحاب الأعمال، وتتيح خدمات التوظيف والتدريب بكفاءة وفعالية لزيادة استقرار وتطوير القوى الوطنية العاملة، حيث تعرض البوابة الفرص الوظيفية المتنوعة لأبناء وبنات المملكة، من خلال منصة إلكترونية شاملة لسوق العمل، وتتيح بوابة (طاقات) بحلتها الجديدة على الرابط https://www.taqat.sa/ لأصحاب الأعمال سهولة البحث عن الكفاءات الوطنية المؤهلة لتحقيق أهداف منشآتهم.كما سيعرض جناح الصندوق، مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تحفيز أصحاب العمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل، إلى جانب مشاركة فروع هدف المتنقلة الجديدة لتقديم الخدمات لعملاء "هدف"، من أصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل في مواقعهم، والتي توفر لأصحاب العمل، خدمات في مقدمتها التعريف ببرامج الصندوق، والمشاركة في المعارض في كافة مناطق المملكة، وزيارة المواقع التي لا توجد فيها فروع لـ"هدف" وفق زيارات مجدولة، ومساعدة العميل على التسجيل في البرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العملاء في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج.ومن المقرر، أن يقدم القائمين على جناح الصندوق، شرحاً للزوار عن برنامج "دروب" والخدمات التي يقدمها للباحثين والباحثات عن عمل، إلى جانب من هم على رأس العمل من خلال مسارات الدورات التدريبية الالكترونية التي يتيحها لهم من خلال الرابط: doroob.sa ، إلى جانب برنامج تسعة أعشار الذي يوفر من خلال منصاته الإلكترونية التالية: (فرصة، تجار، الحلول المالية، بحر، مسرعة الأعمال، الوصول إلى المعلومات، رحلة رواد الأعمال، تطبيقاتي)، حلول لدعم ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.// انتهى //11:14ت م0025