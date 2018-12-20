رام الله 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر نفي الرئاسة الفلسطينية، ما نشرته عدد من وسائل إعلام اسرائيلية، حول وجود اتفاق فلسطيني إسرائيلي بعدم الاقتراب من منزل الرئيس محمود عباس خلال أي اقتحام لمدينة رام الله.وأشارت صحف الخمس إلى دعوة محافظ القدس عدنان غيث، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وعدم إضاعة فرصة السلام، مؤكدًا تمسك القيادة والشعب الفلسطيني بالحقوق الوطنية المشروعة والمكفولة بالشرعية الدولية، وحقه بالمقاومة السلمية الشعبية وصولا إلى الحرية والاستقلال، ودعوته لاغتنام فرصة تمسك الرئيس محمود عباس بخيار السلام كخيار استراتيجي.وسلطت الضوء على التقرير الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت 54 طفلاً فلسطينيًا، واعتقلت أكثر من 900 آخرين منذ بداية العام الجاري، وتأكيده أن هؤلاء الأطفال لم يشكلوا أدنى خطر على قوات الاحتلال، بل تعمدت إطلاق الرصاص الحي بنية القتل.ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم طلبة من المعاهد التلمودية، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ولفتت صحف فلسطين الانتباه إلى مطالبة وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، مجلس الأمن الدولي بإلزام إسرائيل بوقف جميع خروقاتها للسيادة اللبنانية برً وبحرًا وجوًا.// انتهى //11:23ت م0026