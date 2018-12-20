الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قائمة الأسماء المختارة من المدرب خوان أنطونيو بيتزي للمشاركة في معسكري دبي وأبو ظبي ضمن المرحلة الرابعة من تحضيرات الأخضر للمشاركة في كأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات خلال الفترة من 5يناير حتى 1 فبراير 2019 .وضمت القائمة 23 لاعباً هم : في حراسة المرمى ، محمد العويس، وليد عبدالله، محمد اليامي، وفِي خط الدفاع، عمر هوساوي ، ياسر الشهراني، محمد البريك، عبدالإله العمري ، حمدان الشمراني ، علي البليهي، محمد آل فتيل وفِي خط الوسط عبدالله الخيبري ، عبدالله عطيف، إبراهيم غالب ،أيمن الخليف، حسين المقهوي، سلمان الفرج، يحيى الشهري، هتان باهبري، عبدالعزيز البيشي، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري، فهد المولد، محمد الصيعري.وستنطلق المرحلة يوم 22 ديسمبر الجاري في دبي وتستمر حتى 27 منه وستقام التدريبات على ملعب نادي ندا الشبا ، ليغادر بعدها الأخضر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي التي ستستضيف الاستعدادات الأخيرة قبل خوض المنافسات وسيتخللها مباراة ودية واحدة أمام كوريا الجنوبية يوم 31 ديسمبر على ملعب نادي بني ياس .// انتهى //12:42ت م0051