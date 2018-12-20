القاهرة 13 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واس

عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمم العربية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعًا اليوم، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة برئاسة معالي نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، وبمشاركة وفود من مصر والسعودية ولبنان والسودان والعراق وسلطنة عمان وتونس والمغرب والجامعة العربية.

ونبه الدكتور حمد البازعي في كلمته خلال الاجتماع، على أهمية الإعداد والتحضير للقمة العربية الاقتصادية التي ستعقد دورتها الرابعة في لبنان الشهر المقبل.

وقال البازعي: إن الاجتماع مخصص لوضع اللمسات النهائية على مشروع جدول الأعمال والمشاريع التي سُترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاستثنائية المقرر عقدها في وقت لاحق اليوم للإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية والاقتصادية.

من جانبها أكدت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة، أن هناك العديد من الملفات الاجتماعية التي يتضمنها مشروع جدول أعمال القمة التنموية في بيروت خاصة ما يتعلق بالإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد (2020-2030)، و "المحفظة الوردية" وهي مبادرة إقليمية لصحة المرأة.

وقالت أبوغزالة في تصريح صحفي على هامش الاجتماع: إن الملف الاجتماعي يتضمن أيضًا الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء، إلى جانب مقترح مقدم من مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول عمل الأطفال في المنطقة العربية، وموضوع الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الوطن العربي، وبرنامج إدماج النساء والفتيات في مسيرة التنمية بالمجتمعات المحلية.

وأضافت أن الملف الاجتماعي للقمة يشمل أيضًا تقريرًا حول جهود الجامعة العربية لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، وطلب مقدم من المملكة الأردنية الهاشمية حول الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على استضافة اللاجئين السوريين وأثرها على الدول المستضيفة، والتحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.

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12:43ت م

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