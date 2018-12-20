الجبيل 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسحققت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات التعليمية 10 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقة الكانجارو الدولية للرياضيات 2018م، التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) التي اختتمت أعمالها أمس الأول في الرياض، حيث تعد سجلت مدارس الهيئة الملكية صاحبة المركز الأول على مستوى المملكة في عدد الطلبة المسجلين في المسابقة.يذكر أن إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل حصلت على المرتبة الأولى، وذلك على مستوى مكاتب التعليم بالمملكة في متوسط نتائج المدارس بالاختبار التحصيلي للعام الدراسي 1438 هـ، وعلى المركز الأول في الفجوة بين متوسط نتائج الثانوية العامة ومتوسط نتائج الاختبار التحصيلي والقدرات للعام 1438 / 1439 هـ، إضافة إلى تحقيق مدرسة الرواد الثانوية في الهيئة الملكية في الجبيل على المركز الأول في الاختبار التحصيلي الذي كان على مستوى المدارس الحكومية للعام الدراسي 1438 هـ ليستمر التميز في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحت شعار التعليم بمعايير عالمية.// انتهى //12:45ت م0053