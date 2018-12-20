جدة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأكد معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، أن الأرقام القياسية التي حملتها ميزانية المملكة للعام 1440 / 1441هـ ، بإنفاق تجاوز سقف التريليون ومئة مليار, بارتفاع بلغ 7% عن العام المالي السابق، تعضّد مسيرة الدولة نحو التطوير والتنمية الشاملة وفق رؤية المملكة 2030 ، وبما تحمله في طياتها من مشروعات وبرامج.ولفت معاليه إلى أن الإعلان عن الميزانية الأكبر في تاريخ المملكة يأتي استمراراً لسياسة الحكومة الرشيدة - أيدها الله - بالتركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية , منوهاً بالتوجيهات السديدة والرؤية الطموحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود , ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - التي أثمرت بفضل الله بتحقيق الاستقرار الاقتصادي , وتنمية المسارات التنموية ، وتعزيز دور مشاركة القطاع الخاص بما يحقق المزيد من الشفافية .وقال مدير جامعة الملك عبد العزيز:" إن ما حظي به قطاع التعليم من إنفاق قوي استحوذ على 17% من الميزانية، وذلك برصد مبلغ 193 مليار لقطاع التعليم، إنما يشير إلى حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بالتعليم بوصفه أساس التنمية الشاملة وعمود التطور" , مشيراً إلى أن تلك الأرقام ستنعكس إيجاباً على مؤسسات التعليم وتقوية برامجها, وتسهم بمشيئة الله في تدعيم خططها على الأصعدة كافة ومختلف المجالات التعليمية والأكاديمية والتدريبية والبحثية وخدمة المجتمع.// انتهى //12:48ت م0055