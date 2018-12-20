لندن 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واستراجع الدولار صوب أدنى مستوى في عشرة أيام، الخميس.ونزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 96.68 مقتربًا من أدنى مستوى في تسعة أيام 96.554 المسجل في الجلسة السابقة.وارتفع الين الياباني 0.5% إلى 111.92 ين للدولار ويتجه صوب خامس يوم من المكاسب على التوالي.وقاد اليورو العملات الصاعدة في معاملات لندن حيث زاد نحو 0.5% إلى 1.1428 دولار. وزاد الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.2658 دولار.// انتهى //12:48ت م0056