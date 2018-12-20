اقتصادي / الدولار يتراجع صوب أدنى مستوى في 10 أيام لمخاوف تتصل بالنمو
الخميس 1440/4/13 هـ الموافق 2018/12/20 م واس
لندن 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واس
تراجع الدولار صوب أدنى مستوى في عشرة أيام، الخميس.
ونزل مؤشر الدولار 0.4% إلى 96.68 مقتربًا من أدنى مستوى في تسعة أيام 96.554 المسجل في الجلسة السابقة.
وارتفع الين الياباني 0.5% إلى 111.92 ين للدولار ويتجه صوب خامس يوم من المكاسب على التوالي.
وقاد اليورو العملات الصاعدة في معاملات لندن حيث زاد نحو 0.5% إلى 1.1428 دولار. وزاد الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.2658 دولار.
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12:48ت م
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