لندن 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسواصلت قوات النظام السوري خرقها لمناطق سريان الهدنة الروسية التركية، ومناطق وحول المنطقة منزوعة السلاح الممتدة من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية مرورًا بحماة وإدلب وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له اليوم، أن عمليات القصف المدفعي لقوات النظام طالت مناطق وقرى في القطاع الشمالين للريف الحموي ومناطق في القطاع الجنوبي من ريف محافظة إدلب، كذلك أماكن في الضواحي الغربية لمدينة حلب، كما استهدفت قوات النظام بعشرات القذائف مناطق في بلدة اللطامنة والأراضي المحيطة مما نجم عنه خسائر في الممتلكات ولم يتسنى التاكد ما إذا كان هناك خسائر في الارواح.// انتهى //12:50ت م0057