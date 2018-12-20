مدريد 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسعُثر على جثث 11 مهاجرًا في مركب قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا فيه أيضًا 33 شخصًا على قيد الحياة، بحسب ما أعلن خفر السواحل الإسباني، الخميس.وكان يجري البحث عن هذا المركب منذ يومين في بحر البوران، بين الأندلس وشمال المغرب، حسبما أفادت ناطقة باسم خفر السواحل، مشيرة إلى أن المهاجرين نقلوا إلى مرفأ المرية الليلة الماضية.// انتهى //12:52ت م0058