الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسيحرص المهرجان الوطني للتراث والثقافة " الجنادرية " على إثراء الحراك الثقافي المحلي والخليجي والعربي كل عام ، بالعديد الندوات والأمسيات التي يشارك فيه ثلة من المثقفين من المملكة ومن مختلف دول العالم ، لمناقشة مواضيع ثقافية وسياسية واجتماعية وأدبية تواكب الأحداث والتطورات المحلية والعالمية .ويتميز البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" بتنوع ندواته وأمسياته التي تقام في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال الرياض، وقاعة الملك عبد العزيز للمحاضرات في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، وجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني، والنادي الأدبي بالرياض ، وتمتد الأمسيات الشعرية إلى مناطق المملكة المختلفة لمشاركة العاصمة مهرجانها الكبير، حيث تقام أمسيات في الأندية الأدبية الثقافية في كل من مدينة جدة، ونجران والدمام.وتبدأ أول الفعاليات الثقافية المصاحبة للمهرجان هذا العام يوم السبت الموافق 15 ربيع الآخر 1440 هـ بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بالرياض بندوتين، الأولى تتحدث عن الشخصيات المكرمة هذا العام ، والثانية تتحدث عن ( المرأة في رؤية المملكة 2030 م ) يشارك فيها نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية معالي الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح، بورقة عمل (جهود وزارة العمل في تأهيل المرأة وتمكين المرأة) ، وعضو مجلس الشورى عضو اتحاد البرلمانات العالمية الدكتورة هدى الحليسي بورقة عمل عنوانها (المرأة السعودية والاتفاقات الدولية)، وتشارك في الندوة مديرة الفرع النسائي لمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند بنت محمد آل الشيخ بورقة عمل ( المرأة وسوق العمل –الفرص والمجالات التدريبية)، والمدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة أرامكو بورقة عمل ( جهود أرامكو في تأهيل وتمكين المرأة)، وتدير الجلسة عضو مجلس الشورى الدكتورة فوزية محمد أبا الخيل .وتقام يوم الأحد 16 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 23 ديسمبر 2018 م بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بالرياض ندوة ( العلاقات السعودية الإندونيسية .. الآفاق والتطلعات )، يشارك فيها السفير السعودي لدى جمهورية إندونيسيا الدكتور اسامة بن محمد الشعيبي وسيتحدث عن ( عمق العلاقات السعودية الإندونيسية وتطويرها )، والسفير الإندونيسي لدى المملكة أغوس مفتوح أبي جبريل وسيتحدث عن ( العلاقات السعودية الإندونيسية ) ، كما سيتحدث كل من استاذ الاقتصاد في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور رجا بن مناحي المرزوقي والخبير الاقتصادي بادانغ ويكاكسونو من جمهوية إندونيسيا عن ( آفاق العلاقات الاقتصادية وتطويرها ) ، وسيدير الندوة مدير معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتورعبد الله بن حمد السلامة .وفي قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بخشم العام ، ستقام الاحد أمسية شعرية يشارك فيها، الشاعر الكويتي راجح بن نواف الحميداني، والشاعر الإماراتي راشد بن احمد الرميثي، والشاعر راشد خميس النفيعي، والشاعر البحريني خالد الخالدي، ويقدمها الإعلامي محمد شامان العنزي، إضافة إلى مشاركة المنشد فهد بن فصلا .وستقام يوم الأثنين 17 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 24 ديسمبر 2018 م في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بالرياض، ندوة ( القدس مفتاح السلام للصراع العربي الإسرائيلي)، يشارك فيها مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد احمد حسين بورقة ( لماذا القدس مفتاح السلام؟)، و استاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود الدكتور غالب عواد الخالدي من المملكة الأردنية الهاشمية بورقة (العرب والقضية الفلسطينية)، واستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى الدكتور ابراهيم محمود النحاس بورقة (السعودية والقضية الفلسطينية)، وعميد كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني للدراسات الدولية بالجامعة الأردنية الدكتور محمد قطاطشة بورقة (الأردن مستقبل القضية الفلسطينية في ظل الوضع الراهن)، ويدير الندوة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الخثلان .يليها ندوة ( تجديد الخطاب الديني) وسيشارك فيها الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معالي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، ومفتي الجمهورية الموريتانية معالي الشيخ احمد ولد المرابط وسيتحدث عن (الخطاب الشرعي ..النقد والتجديد)، كما سيشارك عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري بورقة عمل ( الفكر الإرهابي ومقوماته في الدول العربية )، وسيدير الندوة نائب وزير الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد معالي الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري .وستقام في قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية أمسية شعرية يشارك فيها: الشاعر خلف بن مشعان العنزي، والشاعر الإماراتي محمد النوة المنهالي، والشاعر الكويتي عبد الله دليهي الهاجري، والمنشد محمد العيافي، ويقدمها الإعلامي مشعل الفوازي، وأمسية أخرى من الشعر الفصيح ستقام في النادي الأدبي الثقافي بالدمام يشارك فيها الشاعر والكاتب عبد الإله جدع، والشاعر والأستاذ بجامعة الملك فيصل في تشاد رئيس الإتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية بتشاد الدكتور حسب الله مهدي فضله، والشاعرة والكاتبة الهنوف محمد، ورئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي في المنطقة الشرقية محمد بن عبد الله بودي، والشاعرة أديم بنت ناصر الأنصاري.// يتبع //12:54ت م0059

وستقام يوم الثلاثاء 18 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 25 ديسمبر 2018 م في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بالرياض ندوة ( الأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية) بمشاركة مدير إدارة البحوث بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سمو الأمير عبد الله بن خالد بن سعود آل سعود، وسيتحدث عن (المخاطر الأمنية لفضاءات التقنية والإنترنت) ، كما سيتحدث عن (الأمن السيبراني) نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني لبناء القدرات الدكتور وليد محمد الصالح، وسيشارك فيها أيضا مدير الإدارة العامة للأبحاث والاستشارات مركز المعلومات الوطني المهندس عبد الله بن ناصر الغنام بورقة ( الهوية والمواطنة الرقمية) ، وسيقوم بإدارة الندوة الخبير الأكاديمي والمتخصص في الإعلام الدولي والمتعاون في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الديبلوماسية فهد بن عبد الرحمن المليكي .يليها ندوة ( الدبلوماسية السعودية والاستقرار الإقليمي والعربي والدولي) يشارك فيها وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور نزار عبيد مدني بورقة (استراتيجية السياسة الخارجية السعودية)، والمستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية معالي الدكتور عبد الله الربيعة وسيتناول (البعد الإنساني في الدبلوماسية السعودية)، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي معالي الدكتور يوسف بن احمد العثيمين بورقة عمل (الدبلوماسية السعودية والبعد الإسلامي)، والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة معالي السفير عبد الله بن يحيى المعلمي وسيتحدث عن (الدبلوماسية السعودية والبعد الدولي)، ووزير الخارجية اليمني معالي الأستاذ خالد بن حسين اليماني وسيتحدث عن (اليمن في الدبلوماسية السعودية)، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى الدكتور زهير بن فهد الحارثي بورقة (الدبلوماسية السعودية والبعد العربي) ، كما سيقوم على إدارة الندوة السفير الدكتور عبد الرحمن بن محمد الجديع .وفي قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ستقام أمسية شعرية يشارك في الشعراء ، عيضة محمد السفياني، ناصر حسن القرني، زايد عايض الرويس، والشاعر الإماراتي خليفة مصبح الكعبي، والمنشد عبد السلام الشهراني، ويقدم الأمسية الإعلامي يوسف السليس .وفي اليوم ذاته مساءا ستقام الأمسية الشعرية الأولى (شعر فصيح) في النادي الأدبي بالرياض بمشاركة الشعراء : رئيس إتحاد كتاب الإمارات حبيب يوسف الصايغ، ورئيس الجمعية العمانية للكتاب والأدباء سعيد الصقلاوي ، والكاتبة والشاعرة الجزائرية سمية محنش، ورئيس إتحاد الكتاب والأدباء الليبيين خليفة أحواس، ورئيس إتحاد الكتاب والأدباء التونسيين صلاح الدين الحمادي ، وعضو مجلس إدارة النادي الأدبي بالرياض والمدير المالي عبد الرحمن بن إبراهيم الجاسر.وتعقد يوم الأربعاء 19 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 26 ديسمبر 2018 م في قاعة الملك عبد العزيز للمحاضرات في مركز الملك عبد العزيز التاريخي ندوة بعنوان ( المملكة وإحياء التراث المادي وغير المادي)، بمشاركة المستشار في الديوان الملكي الأمين العام لدارة الملك عبد العزيز معالي الدكتور فهد بن عبد الله السماري، يتحدث خلالها عن (جهود المملكة في المحافظة على التراث المادي) ، وأستاذ الأدب والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور حمد بن ناصر الدخيل عن (المخطوطات العربية في العالم ..إيطاليا- فرنسا- بريطانيا- أمريكا)، كما سيتحدث أستاذ الأدب ومحقق ومدقق المخطوطات الدكتور فيصل بن عبد السلام الحفيان من جمهورية مصر العربية عن( المخطوطات العربية في العالم العربي)، وأستاذ النقد والأدب بجامعة الملك سعود ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للثقافة والفنون الدكتور عمر بن عبد العزيز السيف وسيتحدث عن ( آليات حفظ التراث غير المادي)، والمفكر والمؤرخ والكاتب المتخصص في تحقيق المخطوطات من جمهورية العراق الدكتور بشار عواد معروف وسيتناول (تأثير الحروب في تسريب التراث المخطوط)، وسيقوم على إدارة الندوة عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمحافظة على التراث سلطان بن عبد الرحمن البازعي .وستقام في اليوم ذاته بقاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بالرياض ، ندوة بعنوان (الهوية الوطنية في زمن التجاذب والتحولات الفكرية)، يشارك فيها أستاذ النقد والنظرية في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الله بن محمد الغذامي بورقة عمل عنوانها (المواطنة الواقع والمعايش والعالم الافتراضي)، ومدير عام برنامج وطني الإمارات الأستاذ ضرار بالهول الفلاسي بورقة عمل تتناول ( تأكيد الهوية الوطنية وترسيخها وكيف يكون عامل بناء الدولة)، وأستاذ فلسفة الأديان والمذاهب المعاصرة رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت بورقة عمل تتحدث عن ( سمات المواطنة وترسيخها وكيف يكون عامل بناء الدولة)، كما سيشارك أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت الدكتور عايد المناع يورقه عمل (المواطنة والأمن الوطني)، والموجه الأول في وزارة الأوقاف الكويتية والمحاضر في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت الدكتور عثمان بن محمد الخميس وسيتناول ( التحصين الثقافي للشباب وتعزيز ثقافة المواطنة والانتماء)، وتقام الندوة بإدارة أستاذ الإعلام والاتصال الثقافي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبد الرحمن بن نامي المطيري .يليها ندوة ( إيران والأمن الإقليمي) يشارك فيها : رئيس المركز الدولي للدراسات الإيرانية الدكتور محمد بن صقر السلمي بورقة عمل عنوانها (إيران والأمن الإقليمي العربي)، والأكاديمي والباحث في الشؤون الإيرانية الدكتور سلطان بن محمد النعيمي من دولة الإمارات بورقة عمل ( إيران والأمن الإقليمي الخليجي)، والكاتب والباحث رئيس المرصد الدولي لتوثيق وملاحقة جرائم إيران من دولة الجزائر الأستاذ أنور مالك بورقة عمل (الاستراتيجية الإيرانية في زعزعة الأمن الإقليمي)، وسيقوم على إدارة الندوة رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر.// يتبع //12:54ت م0060

وفي قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية ستقام أمسية شعرية للشعراء : مانع بن شلحاط، عكاش غزاي الذيابي، عبد الرحمن بن بديع الشهراني، وسعيد بن مانع القحطاني، كما يقوم على إدارة الأمسية الإعلامي سعد زهير الشمراني .وستقام أمسية شعرية (شعر فصيح) بالنادي الأدبي الثقافي بنجران بمشاركة الشاعر والكاتب هاشم الجحدلي ، والشاعر والكاتب الفلسطيني مراد السوداني، والشاعر والكاتب الإماراتي طلال الجنيبي، والشاعر والكاتب الليبي عبد الجليل الساعدي، ورئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي في الباحة حسن محمد الزهراني ورئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بنجران سعيد بن علي آل مرضمة، والشاعر والكاتب الكويتي رجا القحطاني .فيما تقام يوم 20 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 27 ديسمبر 2018 م ،الأمسية الشعرية الثانية (شعر فصيح) في قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية تشارك فيها، الشاعرة عيدة الجهني، ولولوة الدوسري، والشاعرة الإماراتية زينب البلوشي، والشاعرة البحرينية سبيكة الشحي، وستقوم على تقديم الأمسية الإعلامية فوز عوض.وفي النادي الأدبي الثقافي بجدة تقام أمسية شعرية يشارك فيها الشاعر والكاتب الموريتاني احمد بن عبد القادر، والشاعرة والكاتبة زينب غاصب، والشاعر والكاتب سعد بن عبد الله الغريبي ، والشاعر والكاتب سعد بن ناصر القرني، وعضو مجلس النادي الأدبي بجدة والمدير الإداري عبد الرحمن بن رجاء الله السلمي، والشاعر والكاتب عبد المحسن يوسف، ورئيس إتحاد الكتاب والأدباء المصريين علاء عبد الهادي .وتقام يوم الأحد 23 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 30 ديسمبر 2018 م ، في قاعة المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء، حامد بن سمحة القحطاني، سعود العواجي، محمد غازي التوم، والمنشد عبد الله الحلافي ، ويدير الأمسية الإعلامي بكر الهذال.كما تقام في القاعة ذاتها يوم الاثنين 24 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 31 ديسمبر 2018 م أمسية شعرية للشعراء : مهدي بن عبار العنزي، نمر الهجلة، محمد بن دايل، ومستور الذويبي، ويقوم على تقديم الأمسية الإعلامي جازي العايد .وفي يوم 08 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 14 يناير 2019 م ستقام في جامعة الملك سعود ندوة بعنوان ( الإعلام وصناعة الخوف والتوحش) ، يشارك فيها المتخصص في الإعلام الرقمي وعضو مجلس الشورى الدكتور فايز الشهري بورقة عمل (البعد الأمني في تداعيات الإعلام وصناعة الخوف)، وسيتحدث استاذ الإعلام المشارك في جامعة الملك سعود الدكتور فهد بن عبد الله الطياش في ورقته عن ( متلازمة العالم المتوحش في الإعلام العربي)، كما تشارك استاذ الإعلام بقسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتورة نوف بنت عبد اللطيف الحزامي بورقة عمل (مشاركة الجماهيرية في تعزيز ثقافة الخوف والتوحش)، وسيدير الندوة رئيس قسم الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور علي دبكل العنزي .وفي يوم 09 جمادة الأولى 1440 هـ الموافق 15 يناير 2019 م ستقام ندوة (الفكر الإسلامي وقضايا التواصل الحضاري) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بمشاركة عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيل، و رئيس برنامج التبادل المعرفي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد الله بن فهد اللحيدان، وأستاذ اللغة والنقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور محمد بن سليمان القسومي . // انتهى //// انتهى //12:54ت م0061