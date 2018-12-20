اجتماعي / محافظ الدرب يكرم فريق "تعزيز" التطوعي بالمحافظة
الخميس 1440/4/13 هـ الموافق 2018/12/20 م واس
الدرب 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واس
كرم محافظ الدرب عبدالعزيز بن محمد الطيار ، على مسرح المركز الحضاري بالدرب أمس ، فريق "تعزيز" الصحي التطوعي بالمحافظة التابع لجمعية رواد العمل التطوعي بمنطقة جازان .
وحث نائب رئيس جمعية "رواد العمل التطوعي" عبدالله غليس ، خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة ، المجتمع على ثقافة دعم الفرق التطوعية وإبراز دورهم ، موضحاً أن الشباب هم رجال المستقبل وبُناة الوطن.
واشتمل الحفل على عرض مرئي سلط الضوء على جهود فريق "تعزيز ومشاركاتهم المجتمعية في المحافظة ، بالإضافة إلى توقيع الفريق لعقدي شراكة مع القطاع الشمالي الصحي بمنطقة جازان ونادي الحي بمحافظة الدرب.
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12:55ت م
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