الدرب 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسكرم محافظ الدرب عبدالعزيز بن محمد الطيار ، على مسرح المركز الحضاري بالدرب أمس ، فريق "تعزيز" الصحي التطوعي بالمحافظة التابع لجمعية رواد العمل التطوعي بمنطقة جازان .وحث نائب رئيس جمعية "رواد العمل التطوعي" عبدالله غليس ، خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة ، المجتمع على ثقافة دعم الفرق التطوعية وإبراز دورهم ، موضحاً أن الشباب هم رجال المستقبل وبُناة الوطن.واشتمل الحفل على عرض مرئي سلط الضوء على جهود فريق "تعزيز ومشاركاتهم المجتمعية في المحافظة ، بالإضافة إلى توقيع الفريق لعقدي شراكة مع القطاع الشمالي الصحي بمنطقة جازان ونادي الحي بمحافظة الدرب.// انتهى //12:55ت م0062