الدمام 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأطلقت جمعية جود النسائية الخيرية بالدمام اليوم مشروع "كافل طالب علم" مستهدفاً أبناء الأسر والأيتام الذين ترعاهم الجمعية لمنحهم فرصة التعليم الجامعي.وبينت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الجوهرة المنقور، أن هذا المشروع يهدف إلى تقديم المساعدات للطلاب والطالبات الذين لا يملكون القدرة على إكمال دراستهم بعد المرحلة الثانوية لعدم توفر الإمكانيات المادية، والعمل على تأمين مستقبلهم العلمي وتأهيلهم للانخراط في مجال العمل.// انتهى //12:56ت م0063