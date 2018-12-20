الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي مدير جامعة الملك سعود بدران بن عبدالرحمن العمر التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة إعلان ميزانية المملكة 2019 التي بلغت تقديراتها الإجمالية تريليون ومائة وستة مليارات ريال.وأكد معاليه في تصريح له بهذه المناسبة أن ميزانية 2019 جسّدت حرص القيادة على تلبية التطلعات كافة لاسيما تطلعات المواطنين والمواطنات، وركزت علـى الإنفاق الاستثماري التوسعي، وبرامج الإصلاح الاقتصادي في ظل المتغيرات السريعة على المستويين السياسي والاقتصادي، كما سعت المملكة العربية السعودية من خلال هذه الميزانية في خطة طموحة لتعزيز الإيرادات غير النفطية مع محاولة رفع كفاءة الإنفاق لتحقيق الانضباط المالي، كما ركزت على رفع مستوى الشفافية فيما يخص التوجهات المالية العامة، مع دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، والحد من أثر تقلبات أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر النوعي والعائد المالي ، وكذلك وضع الآليات الفاعلة للمراقبة وتقويم الأداء؛ مما يدعم بقاء المملكة العربية السعودية بوصفها قوة اقتصادية من بين أكبر الاقتصادات في العالم، وأسهم ذلك في تحقيقها المركز الحادي عشر من بين أعلى معدّلات النمو المسجّلة ضمن مجموعة العشرين.وقال معاليه : إن هذه الميزانية التاريخية ستساعد في ديمومة مناخ الاستثمار بالمملكة، ومواكبة الحراك الاقتصادي الشامل الذي تشهده ضمن رؤية 2030، وستدعم هذه الميزانية تطبيق السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق التوازن والنمو الدائمين، وهو النهج القويم الذي تمضي فيه المملكة العربية السعودية في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين اللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – المتمثل في تحقيق التوازن بين الموارد الاقتصادية المتنوعة والإنفاق على المشاريع.وأضاف أن الميزانية لعام 2019م في نهجها الجديد ركزت على استمرارية التمويل السخي للمشاريع المهمة التي تمس حياة المواطنين وتلامس احتياجاتهم، كما لم تغفل جانب القطاع الخاص. جاء ذلك في تصريح ولي العهد -حفظه الله- في تخصيصه لمبلغ 200 مليار على المدى المتوسط لتحفيز القطاع الخاص إدراكا منه أن هذا القطاع هو الرافد الفعلي للتنمية المستدامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها عبر مشروعاتها التنموية الكبرى الجاري تنفيذها على أرض الواقع، مثل نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، ووعد الشمال، ومدينة الملك سلمان للطاقة، والمنطقة اللوجستية المتكاملة، ومدينة الملك سلمان بالمنطقية الشرقية سبارك.وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين استمرت في دعم قطاع التعليم إدراكاً منها لأهمية المعرفة في سياقات التطور والنمو؛ حيث بلغت الميزانية المخصصة لهذا لقطاع 193 ملياراً؛ ليكون بذلك القطاع الأهم في ظل التحولات المعرفية والتقنية التي تعد بدورها الميدان الحقيقي للمزيد من النمو والتحول، وهذا سيكون بإذن الله تعالى مساعداً في مخرجات التعليم، ومتوافقاً مع سوق العمل، وعائداً على الفرد بالتطور الفكري الذي سينمي الطاقات المعرفية في ظل بيئة تعليمية خلَّاقة.وأردف معاليه قائلاً: إن نصيب جامعة الملك سعود من هذه الميزانية التنموية سيسهم في استمرار سعيها الحثيث لتحقيق خططها الاستراتيجية الطموحة؛ إذ تأتي الجامعة ضمن مؤسسات الدولة التي تسعى إلى مواكبة مستقبل المملكة (2030)، وتضع على رأس أولوياتها تحولها إلى مؤسسة تعليمية غير ربحية، مع التركيز على الإنتاج العلمي، ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والتركيز على السياق التعليمي الذي يعنى بالتغذية الراجعة من خلال بيئة جاذبة قائمة على الحوار وتوظيف التقنية وتطبيقاتها المختلفة؛ لتكون الجامعة بذلك مشعلاً يسهم في صناعة مستقبل أجمل لهذا الوطن.واختتم معالي الدكتور بدران العمر تصريحه برفع جزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، لما بذلاه ويبذلانه لهذا الوطن وأهله من جهود وعطاء، وسأل الله رب العزة والجلال أن يحفظهما بحفظه، ويؤيدهما بنصره وتمكينه جزاء ما يقومان به من حفظ مقدرات هذا الوطن ومكتسباته، كما سأله أن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا وجنودنا البواسل من كل شر ومكروه.// انتهى //12:57ت م0064