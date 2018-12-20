جدة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, في مقر الإمارة بجدة ، اجتماعاً لمناقشة مشروع تطوير الواجهة البحرية الشمالية بجدة في مرحلتيه السادسة والسابعة.وجرى خلال الاجتماع الذي حضره وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح ، ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي، وممثلون عن وزارة الثقافة، والهيئة العامة للرياضة، والهيئة العامة للترفيه، استعراض خطة استكمال مشروع تطوير الواجهة البحرية الشمالية بجدة في مرحلتيه السادسة والسابعة، كما تمت مناقشة مقترحات لإدراج برامج ترفيهية وثقافية ورياضية على امتداد كورنيش جدة بهدف توفير بيئة جاذبة في هذه المنطقة تناسب كافة أطياف المجتمع.// انتهى //14:03ت م0084