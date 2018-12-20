الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واستستكمل مساء غدٍ الجمعة ، مباريات الجولة الـ 14 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بخمس مواجهات .يلتقي الهلال بنظيره الأهلي في الرياض على ملعب جامعة الملك سعود ، الهلال يدخل هذه المواجهة وهو بالمرتبة الأولى وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف ، ويسعى إلى توسيع الفارق النقطي بعد أن تلقى خسارته الأولى هذا الموسم من أمام الحزم في الجولة الماضية ، في المقابل يسعى الأهلي هو الآخر للخروج بنقاط المباراة بعد خسارته في الجولة الماضية من الشباب للعودة من جديد للمنافسة .وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض يستضيف الشباب ضيفه الباطن ، وفي الاحساء يحل الاتفاق ضيفاً على الفتح على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ، ويلتقي القادسية بنظيره التعاون على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية .وتختتم مباريات الجمعة بلقاء الاتحاد والنصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ، حيث يبحث أصحاب الأرض عن الانتصار الثاني لهم هذا الموسم ، بينما يدخل النصر اللقاء ساعياً لخطف النقاط الثلاث ومزاحمة المتصدر الهلال على صدارة الترتيب.// انتهى //14:03ت م0085