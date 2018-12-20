حائل 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسعقدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلةً بإدارة التوجيه والإرشاد اليوم، اجتماعاً مع فريق جامعة حائل برئاسة عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور الأدهم بن خليفة اللويش، تم خلاله بحث أوجه التعاون بين الإدارتين للرفع من المستوى التحصيلي للطلاب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ومناقشة عدداً من البرامج والأنشطة المشتركة التي تعود بالنفع على الجميع، كما اتفق الجانبان على إعداد وتنفيذ خطة عمل مشتركة تعزز أُطر التعاون بينهم وذلك بمقر إدارة التوجيه.وأكد مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم حائل فواز بن عبدالله النعام أهمية هذه اللقاءات التي تعزز أوجه الشراكة مع الجامعة والتعريف ببرامجها وأنشطتها وتستهدف طلبة المرحلة الثانوية والتخصصات المطلوبة وطريقة التسجيل بالبنر، مثمنًا لهم جهودهم العام الماضي في نجاح الشراكة.من جهته نوه عميد القبول والتسجيل بجامعة حائل بالشراكة مع إدارة التعليم بحائل وما حققته من نجاح العام الماضي وأثره الإيجابي على أبنائنا الطلاب، مؤكداً السعي الحثيث وبذل المزيد من الجهود لكل ما يخدم مصلحة أبنائنا الطلاب ويرتقي بمستوياتهم وتطلعاتهم.// انتهى //14:11ت م0086