جدة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه أمس, بمقر المنظمة بجدة، السفير الأسترالي في المملكة المبعوث الخاص لدى المنظمة المعين حديثاً رضوان جدوات.وناقش اللقاء بشكل مستفيظ مختلِف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وشدّد الأمين العام للمنظمة الدكتور العثيمين، في معرض ترحيبه بالمبعوث الخاص الجديد، على ضرورة تحديد القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل معاً من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً دعم المنظمة الدؤوب له وتعاونها معه خلال مزاولته لمهامه كمبعوث خاص لبلاده لدى المنظمة.من جانبه جدد السفير جدوات التزام أستراليا بالعمل على نحو وثيق مع الأمانة العامة خدمة للمصالح المشتركة.// انتهى //14:14ت م0088