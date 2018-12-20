الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في مكتبه بالرياض، وفدا من البرلمان الفرنسي برئاسة النائب عن مدينة باريس كلود غواسغين، والنائب عن منطقة كوت دارمور برونو جونكور، وعدد من المسؤولين في السفارة الفرنسية.كما استقبل معاليه رئيس أكاديمية أوزبكستان الإسلامية الدولية الدكتور شهرت يافقاتشيف، ووكيل الأكاديمية للعلاقات الدولية بهرام جان محمديف، وعدد من المسؤولين في السفارة الأوزبكية.وجرى خلال الاستقبالين استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //14:24ت م0089