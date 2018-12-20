نجران 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران من مكتبه بديوان الإمارة اليوم، تطبيق المستكشف الجغرافي، ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير الأداء البلدي، الذي يتيح خاصيتي التصفح والاستعلام عبر الأجهزة المحمولة، من قبل المواطنين ومنسوبي الأمانة والبلديات الفرعية.واطلع سموه على مشروع إعداد المخططات المحلية والتفصيلية لمدينة نجران، الذي يمثل أطلس خرائط ووثيقة الاشتراطات والأنظمة وضوابط البناء داخل المدينة، قدمه أمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، حيث وجّه سموه باستنساخ المشروع في المحافظات، بما يدعم توزيع التنمية ونشرها، وتحديد أولوياتها.وأوضح المهندس عيبان أن تطبيق المستكشف الجغرافي يمكن المستخدمين بسهولة من الحصول على معلومات عن قطع الأراضي في المخططات، والاستدلال على مواقع الخدمات الصحية والترفيهية والتجارية، وتحديد الأقرب من موقع المستخدم الحالي.// انتهى //14:30ت م0090