عام / بلدية غرب الدمام تتلف أكثر من 1400 طن من الأسماك بالدمام
الخميس 1440/4/13 هـ الموافق 2018/12/20 م واس
الدمام 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واس
أتلفت بلدية غرب الدمام بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أكثر من 1400 طن من الأسماك في إحدى ثلاجات المواد الغذائية في مدينة الدمام.
وأبان رئيس البلدية المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أن إدارة صحة البيئة وإدارة الاسواق بالبلدية قامت بمباشرة بلاغ إدارة الدفاع المدني والقيام بمصادرة واتلاف الأسماك والمواد الغذائية الأخرى لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
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14:34ت م
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