الدمام 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسأتلفت بلدية غرب الدمام بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية أكثر من 1400 طن من الأسماك في إحدى ثلاجات المواد الغذائية في مدينة الدمام.وأبان رئيس البلدية المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، أن إدارة صحة البيئة وإدارة الاسواق بالبلدية قامت بمباشرة بلاغ إدارة الدفاع المدني والقيام بمصادرة واتلاف الأسماك والمواد الغذائية الأخرى لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.// انتهى //14:34ت م0093