القدس المحتلة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واساقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس، أن 121 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى عبر مجموعات متتالية، تجولوا في أرجاء المسجد، وغادروه بعد اختتام جولاتهم الاستفزازية من جهة باب السلسلة.// انتهى //14:34ت م0094