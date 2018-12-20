الاحساء 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسنظمت غرفة الأحساء ممثلة بلجنة الاستثمار الرياضي، مساء أمس، "أمسية الاستثمار الرياضي"، شارك فيها رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر، بحضور نائب أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم المبارك وعدد كبير من المستثمرين ومدراء الأندية الرياضية والإعلاميين والرياضيين بالأحساء، وأدارها الإعلامي الرياضي عيسى الجوكم، وذلك بفندق مكان بمحافظة الأحساء.وكشف آل معمر، عن الإعداد لإطلاق باقة جديدة قريبًا باسم "أصدقاء الدوري" تم انشاؤها خصيصًا لدخول الشركات المتوسطة والريادية التي لديها رؤية تسويقية وعلامة تجارية مميزة ومستقبل واعد في مجالات الرعاية والاستثمار الرياضي، مؤكدًا أن الرابطة لها "منتج" فريد ومتميّز يحقق عوائد وأرباح مجزية، لذلك لا يجب أن ينظر إليه المستثمرين ضمن مفهوم وبرامج الخدمة المجتمعية أو المسؤولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات.وأوضح، أن بيئة المدن والملاعب الرياضية، كمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة المشعة"، تلعب دورًا مهمًا في عملية التسويق الرياضي برمتها وجذب الجماهير، مبينًا أن نجاح خطط التسويق والاستثمار الرياضي تعتمد إلى حد بعيد على وجود بيئة جاذبة تطرح "منتج" متميز ومتكامل يعمل على جذب المشجعين "المستهلكين" وزيادة الحضور الجماهيري، مثمنًا توجه الدولة لبناء ملاعب جديدة ذات مواصفات متميزة وبيئة جاذبة.وأكد آل معمر، جاهزية واستعداد جميع الأندية لتطبيق مشروع "الخصخصة"، بتهيئتها للحصول على الرخصة الأسيوية، مؤكدًا ترحيب الرابطة بالمشاركة في دعم ورعاية نشاطات وفعاليات أندية روابط الأحياء، وأن الهيئات والمؤسسات الرياضية في المملكة تواجه منافسة حقيقية سواء في تسويق منتجاتها الرياضية أو المنتجات المضافة، لافتًا إلى أن قرار السماح بدخول العوائل إلى الملاعب ساهم في زيادة اهتمام ودخول الشركات والمؤسسات الكبرى في مجالات الرعاية والاستثمار الرياضي واحداث حراكٍ إيجابي سيعود بالفائدة على جميع الأطراف ويفتح آفاقًا جديدة لمجالات أوسع وأكبر للمستثمرين، مؤكدًا حرص جميع أطراف المنظومة الرياضية في المملكة على تهيئة الملاعب بما يزيد من حضور واقبال الجماهير على المباريات والمنافسات الرياضية.وأشاد بالحراك الرياضي والنشاط التسويقي والاستثماري الرياضي الذي تشهده الأحساء، ورؤية وجهود ومبادرات اللجنة، التي تخطط وتعمل بشكل رائع ومتميز على صناعة فرص استثمارية رياضية على أرض الواقع، مبينًا أن هذه اللجنة تتفوق عمليًا على جميع اللجان الموجودة بالغرف التجارية على مستوى المملكة، مؤكدًا أن البنوك والمصارف السعودية عليها عتب كبير لتقصيرها الواضح في الاهتمام بمجالات الرعاية والتسويق والاستثمار الرياضي، مشيرا إلى تميّز تجربة نادي القادسية في المجال التسويقي والاستثماري واستقطاب الرعاة، البالغ عددهم 14 راعيًا ، منوّهًا بأهمية ترقية وتطوير منظومة العمل الإداري والشفافية والاستدامة المالية والعمل التسويقي الاحترافي المهني داخل الأندية، لافتًا إلى أهمية وجود مدراء ماليين متفرغين بتلك الأندية للاضطلاع بمسؤوليات ومهام وضع الخطط المالية والموازنات والتدقيق والمراجعة.وبيّن آل معمر أن الاندية تحتاج إلى تطوير كبير وإدارات محترفة لمواكبة النقلة التطويرية السريعة التي تشهدها المملكة، موضحًا أن الرابطة تعمل بالتنسيق مع عدة جهات من أجل تطوير بيئة العمل والاستثمار وتهيئة كافة الظروف التي من شأنها أن تساعد الأندية في تحقيق قفزات إيجابية تعود بالنفع على الجميع، معلنًا ترحيب الرابطة بأي أفكار أو مقترحات أو مبادرات من شأنها المساهمة في ترقية وتطوير عمل الرابطة أو الأندية الرياضية بالمملكة.من جانبه أكد رئيس لجنة الاستثمار الرياضي بالغرفة أحمد راشد الراشد، أهمية التعاون والعمل المشترك من أجل تطوير خطط وبرامج الإدارة والتسويق الرياضي وتحويلها إلى نشاطات ذات قيمة وجدوى اقتصادية واستثمارية، مبينًا أن هذا اللقاء يندرج ضمن خطة البرامج والفعاليات التي تتبناها اللجنة بهدف إثراء النشاطات والفعاليات الرياضية التي تساهم في تطوير منظومة وصناعة التسويق والاستثمار الرياضي.// انتهى//14:34ت م0095