الطائف 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واستزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية،وفي بادرة ثنائية بين أمانة الطائف والنادي الأدبي الثقافي بالمحافظة اتفاقية وقع أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل بمقر الأمانة, مع رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد اتفاقية المبادرة التطوعية "تصويب" في تعاون مشترك بين النادي والأمانة، التي تتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية .وتهدف المبادرة إلى تصحيح الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية، وبث الوعي بأهمية المحافظة على اللغة العربية السليمة، والقضاء على ظاهرة الأخطاء الإملائية والنحوية في لوحات المتاجر واللوحات الإعلانية والإعلامية للمنشآت الحكومية والخاصة ، وتستمر المبادرة لعام كامل .وشرح رئيس النادي أن المبادرة التطوعية أطلقها النادي بالشراكة مع أمانة محافظة الطائف، لرصد اللوحات الإعلامية والإعلانية التي تحوي أخطاء لغوية أو إملائية أو نحوية وفق تقييم الجهتين .وأشار إلى أن جميع سكان الطائف وزوارها من مواطنين ومقيمين يستطيعون المشاركة بالمبادرة ، مبينا أن النادي قد أنشأ نافذة خاصة يستقبل من خلالها صور اللوحات المستهدفة وهي البريد الإلكتروني :tasueebtaif@gmail.com .وأبان أنه سيكوّن هناك لجنة متخصصة لفحص اللوحات وتحديد الأخطاء وتصويبها تضم منسقا من أمانة الطائف ومن ثم ترفع جميع الصور المستهدفة مع التصويب إلى أمانة محافظة الطائف، فيما تتولى أمانة محافظة الطائف تكليف أصحاب اللوحات بالتصويب للوحات المستهدفة، بحيث يتم تصويب الأخطاء الشائعة في هذه اللوحات والتي تتمثل في استخدام اللغات الأجنبية في المسميات بديلا عن العربية سواء بأحرف اللغات الأجنبية أو بأحرف اللغة العربية ،واستخدام اللهجات العامية بديلا عن اللغة العربية، وأخطاء الإملاء في الهمزات والتاء المربوطة والهاء وحروف المد، الأخطاء النحوية: كل خطأ يخالف قواعد اللغة العربية ، وأخطاء الذوق العام إن وجدت .وكشف أن شروط إرسال اللوحات إلى المبادرة أن تحوي اللوحة خطأ إملائيا أو نحويا أو لغويا، لافتا النظر الى انه سيجري النادي وأمانة الطائف سحبا عشوائيا بأسماء المتطوعين في المبادرة في احتفالية خاصة بهذه المناسبة يحصل فيها الفائزون بالسحب على جوائز مالية بالإضافة إلى مجموعة من إصدارات النادي .// انتهى //14:37ت م0096