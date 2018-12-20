الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واستقام غدا الجمعة مبارتان ضمن الجولة الثالثة المؤجلة للدوري الممتاز لكرة السلة بين أحد والوحدة، والاتحاد مع النهضة.ويستضيف أحد نظيره الوحدة عند الساعة الرابعة عصراً، ويتصدر أحد الترتيب العام بستة انتصارات ولديه 12 نقطة، بينما يأتي الوحدة في المركز السابع برصيد 9 نقاط، ويقام اللقاء على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية ، ويقود اللقاء حاتم الحربي وأحمد الخميس وفهد قحل.وعلى صالة الهيئة العامة للرياضة بجدة يستضيف الاتحاد نظيره النهضة عند الساعة الرابعة عصراً ويحتل الاتحاد المركز الرابع برصيد 9 نقاط، ويتذيل النهضة جدول الترتيب بـ6 نقاط من دون أي فوز، ويقود اللقاء عادل سليس وأحمد معلوي وطارق الاحمري.// انتهى //14:38ت م0097