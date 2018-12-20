‏الباحة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسالتقى محافظ بني حسن في منطقة الباحة خضر بن عبدالرحمن الغامدي اليوم، رئيس المجلس البلدي في المحافظة فراج بن أحمد الصغيّر الزهراني, ورئيس البلدية في المحافظة محمد بن عبدالله الشهراني وأعضاء لجنة طلبات الأهالي.وجرى خلال اللقاء، بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات المقدمة للأهالي، كما تم الاطلاع على التقرير السنوي لأعمال المجلس، فيما قدم المحافظ بعض الرؤى حول المحافظة.واستعرض الزهراني, رؤية المجلس، مبينًا أن الزيارات ستتكرر لكل الجهات الخدمية بما يحقق وضع خطط في تنمية المحافظة وقراها، مشيدًا بما قدمه المحافظ من رؤى وأهداف كلها تصب في مصلحة المواطن والمحافظة.// انتهى //14:43ت م0098