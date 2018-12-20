الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى في اجتماع عقدته أمس برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل التقرير السنوي الهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1438 / 1439ه بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه عمرو بن أحمد باناجه وعدد من ممثلي الهيئة العامة للترفيه .وقد أبدى عدد من أعضاء اللجنة مرئياتهم واستفساراتهم بشأن التقرير، حيث أجاب مسؤولو الهيئة عن أسئلة الأعضاء .وفي نهاية الاجتماع خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بقطاع الترفيه .شارك في الاجتماع من الهيئة العامة للترفيه مستشار الرئيس في صندوق الهيئة فيصل بن سعيد بافرط، والمدير التنفيذي للاستراتيجية غسان بن عقيل خان، ومسؤول التشريعات والسكرتير التنفيذي عبدالله بن يحيى المالكي .من جهة أخرى ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الأستاذ صالح الخليوي وبحضور نائب رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، أمس، بمقر المجلس مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية مع ممثلي وزارة المالية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون المالية والحسابات حمد بن محمد الكنهل، وذلك تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال المجلس قريباً .// انتهى//16:04ت م0144