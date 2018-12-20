نيويورك 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسشارك مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لشؤون التخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، أمس الأول، ممثلاً عن المملكة في اجتماع فريق كبار المانحين لدعم منظمة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا) للربع الرابع من العام 2018 م، في نيويورك، برئاسة رئيس بعثة إيرلندا لدى الأمم المتحدة مايكل جافي.وأكد الدكتور عقيل الغامدي دور المملكة القيادي والريادي في العمل الإنساني والإغاثي بالإضافة الى إيضاح الدور المهم الذي يقوم به مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية وتنسيق الاستجابة للعمل الإنساني على الصعيد العالمي.وأشار الغامدي إلى قيام كبار المانحين لدعم منظمة الأوتشا بالاطلاع على رؤية وخطط عام 2019م حسب أجندة العمل والتي تركزت على الوضع الإنساني العالمي، ورؤية مكتب الأوتشا وأولوياته لعام 2019م، وتحديث معلومات الأعضاء المانحين فيما يخص الميزانية التقديرية للعام المقبل.كما جرى استعراض عدد من الأزمات الإنسانية والعمليات الميدانية لمنظمة الأوتشا، فضلاً عن اطلاع الدول الأعضاء على خطط الأوتشا نحو مؤتمرات الدعم الإنساني والمؤتمرات المخصصة للازمات الإنسانية لعام 2019م.// انتهى//16:05ت م0145