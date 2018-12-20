الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واستتواصل الأثارة في الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بلقاءٍ يصنف ضمن لقاءات الكلاسيكو، يجمع الاتحاد بضيفه الثقيل النصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .وتأتي الطموحات متباينة بين الفريقين، فالاتحاد بعد أن بدأ بسلوك الطريق الصحيح لمداواة جراحه في الجولة الماضية بتحقيقه انتصاره الأول هذا الموسم على حساب الباطن بـ 3 أهداف مقابل هدف، في المقابل يدخل النصر اللقاء بعد أن استطاع تحقيق فوزٍ عريض بالأربعة على الرائد في الجولة الماضية، ومعها قلص الفارق بينه وبين المتصدر الهلال إلى 3 نقاط، وبدأ سقف الطموحات لدى جماهيره بالارتفاع، للظفر بالصدارة.وبالنظر إلى جدول ترتيب المسابقة يقبع الاتحاد بعد نهاية 13 جولة في المرتبة قبل الأخيرة، برصيد 6 نقاط، جاءت من 3 تعادلات وفوز وحيد و9 خسائر ، بينما في أعلى الترتيب واصل النصر تمسكه بوصافة ترتيب المسابقة بتحقيقه حتى الآن 29 نقطة من 9 انتصارات وتعادلين وخسارتين.وبالعودة إلى تاريخ مواجهات الفريقين تعتبر هذه المواجهة رقم 21 منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي، استطاع من خلالها النصر الظفر بعشر انتصارات ، في حين فاز الاتحاد بـ 5 مواجهات جمعت الفريقين، فيما حضر التعادل في 5 مناسبات.آمل واسعة وكبيرة تحدو جماهير العميد في مواجهة الجمعة، وثقة كبيرة تعيشها جماهير فارس نجد، وهي المصل الذي يدخل به النصر موقعة الجوهرة، فلمن ستكون الغلبة؟.// انتهى //16:07ت م0146