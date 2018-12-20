جدة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسوقعت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة وجمعية مراكز الأحياء بجدة , على اتفاقية شراكة مجتمعية تهدف إلى تبادل الخبرات ومد جسور التواصل بينهما , وذلك للمساهمة في تقديم خدمات مجتمعية وتثقيفية في مجال بناء الإنسان بما يتوافق مع ضمن رؤية المملكة 2030.وتضمنت أبرز بنود الاتفاقية التي وقعها كل من مدير عام الجمعية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور صلاح الشيخ , والمدير التنفيذي لجمعية مراكز الأحياء عبدالله السيود , التعاون على إقامة برامج وأنشطة وفعاليات تثقيفية وتوعوية لتحصين الشباب من خطر المخدرات , وبيان حجم الأخطار التي تسببها السموم من تبغ ومشتقاته ، و تفعيل الدور الخدمي والمجتمعي لدى الشباب ليكونوا لبنة صالحة لوطنهم ومجتمعهم.وقدم مدير جمعية كفى شكره لجميع الجهات التي تتعاون مع الجمعية في سبيل إيصال رسالتها لمختلف فئات المجتمع , مؤكداً أن التكاتف بين الجميع مؤسسات وأفراد سيكون سدا منيعا للحد من ظاهرة الإدمان وتعاطي الآفات.// انتهى //16:07ت م0147