الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسرفع وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، خالص التهنئة مقرونة بالشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ــ حفظهما الله ــ بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة 1440ــ 1441هـ (2019) التي بلغت تقديراتها الإجمالية تريليون ومائة وستة مليارات ريال، حيث تعتبر أكبر ميزانية في تاريخ المملكة والتي تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.وقال الدكتور عبدالله السلمان في تصريح له : إن المملكة قامت خلال الأعوام الماضية بالعديد من الخطوات الإصلاحية التي من شأنها تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية مِما أسهمت في تحقيق نهضة للاقتصاد السعودي حيث حلت في المركز 19 من بين أكبر الاقتصادات في العالم، والمركز الـ 11 من بين أعلى معدّلات النمو المسجّلة ضمن مجموعة العشرين.وأضاف قائلاً : نسير ولله الحمد بخطى ثابته نحو تحقيق رؤية الوطن 2030، وميزانية هذا العام تؤكد ذلك، والفضل يعود بعد الله للقيادة الرشيدة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين 0 رعاهمها الله- .وأشار إلى أن تصريح سمو ولي العهد بهذه المناسبة كان خير برهان على حرصه واهتمامه -حفظه الله- بتنمية وتنويع الاقتصاد بشكل ملحوظ بهدف تحسين مستوى المعيشة والرفاهية للمواطنين وتحقيق احتياجاتهم، حيث قال سموه في التصريح الصحفي: " تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية".وبين أن القطاع التعليمي خصص له من الميزانية ما يعين جميع منسوبي التعليم على الارتقاء بالتعليم وتحقيق التطلعات المنشودة لتنمية وتطوير رأس المال البشري، حيث حضي قطاع التعليم بميزانية تبلغ 193 مليار ريال كأعلى إنفاق في القطاعات الرئيسة وهذا كفيل بإذن الله بتعزيز وتطوير هذا القطاع بما يتوافق مع رؤية 2030 .واختتم السلمان تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يديم على بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية نعمة الرخاء والازدهار والأمن والأمان، وأن ييسر لنا الخير والبركة والسداد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //16:11ت م0148