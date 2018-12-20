الرياض 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسوصل صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عُمان ، إلى الرياض اليوم، لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33 ) .وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة أحمد بن هلال البوسعيدي، ومندوب عن المراسم الملكية.// انتهى //16:13ت م0149