مكة المكرمة 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن بمكتبه بمكة المكرمة أمس, وزير الأوقاف والإرشاد بدولة اليمن الدكتور أحمد العطية والوفد المرافق له, بحضور معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة وممثلي الجهات ذات العلاقة بشؤون الحج، لمناقشة الترتيبات والإجراءات المتخذة ضمن الاستعدادات المبكرة لحج هذا العام ١٤٤٠هـ، في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .وأكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني خلال لقائه بمعالي وزير الحج والعمرة، أن الشعب اليمني يثمن المواقف التي قدمها خادم الحرمين الشريفين لليمن التي أسهمت بدخول لايقل عن ٥٠ ألف يمني لأداء فريضة الحج والعمرة خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن ذلك يدل على حرص الملك المفدى -أيده الله- على تمكين أهل اليمن من أداء نسكهم بيسر وسهولة.وقدم الشكر لوزارة الحج والعمرة على ما قدمته من رعاية واهتمام لضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام 1439هـ والأعوام السابقة، منوهاً بجهود حكومة المملكة المستمرة والمتجددة لتقديم كل ما من شأنه تيسير سبل الحج وإنجاح مواسمه وسط تضافر وتعاون الجهات ذات الصلة كافة لتسهيل مهمة ضيوف الرحمن، وهم يؤدون مناسكهم في راحة وطمأنينة واستقرار.من جانبه أكد معالي وزير الحج والعمرة، أن قطاعات الدولة كافة تعمل وفق منظومة عمل متكاملة بتوجيهات القيادة الرشيدة لخدمة ضيوف الرحمن وإنجاح موسم الحج, مبيناً أن الوزارة جندت جميع طاقاتها، وإمكانيتها لخدمة واستقبال الحجاج والمعتمرين وزائري الحرمين الشريفين، القادمين من جميع أقطار العالم، وتوفير جميع سبل الرعاية والراحة لهم لتمكينهم من أداء نسكهم بيسر واطمئنان.// انتهى //16:13ت م0150