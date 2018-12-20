البقاع 13 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 20 ديسمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، بتوزيع 1,558 حقيبة مدرسية و 1,558 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.وشمل التوزيع متوسطة "المنارة الرسمية الثانية"، و متوسطة "مجدل عنجر الرسمية الثانية"، و مدرسة "قب الياس الرسمية" ، في محافظة البقاع.وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء.// انتهى //16:15ت م0151